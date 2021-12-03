Как Россия шантажировала Запад на министерской встрече ОБСЕ

2 декабря в Стокгольме прошел первый день Совета министров иностранных дел стран ОБСЕ. Атаки Кремля на встрече столкнулись с мощным фронтом поддержки Украины демократическим сообществом.

Журналистка "Европейской правды" Иванна Костина в Стокгольме внимательно следила за открытыми и закрытыми встречами и увидела то, что стоит и вашего внимания. Об этом – в статье Угрозы РФ и крымское наступление Украины: как Киев и Москва сражались на полях ОБСЕ.

Встреча в Стокгольме проходила на следующий день после министерского собрания стран НАТО в Риге, поэтому многие министры прибыли на нее уже с готовыми, обсуждаемыми с союзниками ответами на словесные атаки России.

В том, что они будут, не было сомнения с самого начала.

Как стало известно "Европейской правде", еще до открытия пленарной сессии, во время рабочей закрытой встречи министров, российский министр Лавров завел свою давнюю "песню" о "госперевороте" и "нацистах в Киеве", но получил резкий и аргументированный ответ от украинского министра Дмитрия Кулебы, которого поддержал госсекретарь США Энтони Блинкен.

По данным наших источников, Лавров был заметно раздражен такой реакцией.

Глава американской дипломатии и во время выступления на пленарной сессии не лишил себя возможности указать России на невыполнение Минских обязательств, в чем Москва в свою очередь любит обвинять Киев.

Призыв к России воздержаться от дальнейшей эскалации на границе не раз звучал во время выступлений министров.

Не обошли вниманием министры и ограничения в работе Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, усилившиеся с прекращением мандата ОБСЕ в российских пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк".

Понимания, что делать с миссиями ОБСЕ на Донбассе, после заседания не появилось – но все остались недовольны тем, что есть сейчас.

Лавров воспользовался возможностью обвинить руководство СММ в предвзятости и однобокости интерпретаций.

Большую часть своего выступления на пленарной сессии российская сторона посвятила не СММ. И даже не ОБСЕ как таковой. Лавров использовал площадку в Стокгольме, чтобы огласить давнюю позицию России о "недопустимости" расширения НАТО на восток в целом и членства Украины в Альянсе в частности.

Министры в своих выступлениях на заседании не обошли стороной и тему оккупированного Крыма, в частности, в контексте нарушения прав человека, преследования крымских татар и оппозиционно настроенных граждан.

Совет министров стал отличным местом для проведения мероприятия в рамках Крымской платформы, ведь ОБСЕ является организацией, в которой принимают участие и страны, не входящие в ЕС или НАТО, но являющиеся подписантами декларации Крымской платформы.

Больше деталей первого дня Совета министров иностранных дел стран ОБСЕ – в материале Иванны Костиной Угрозы РФ и крымское наступление Украины: как Киев и Москва сражались на полях ОБСЕ.