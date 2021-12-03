Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Посольство Украины в Сербии выразило протест из-за пропаганды "ЛНР" в конкурсе детских рисунков

Пятница, 3 декабря 2021, 16:36

Посольство Украины в Сербии обратилось к представителям местного самоуправления муниципалитета Опово по поводу участия в конкурсе детских рисунков представителей так называемой "Луганской Народной Республики".

Соответствующее заявление размещено на Facebook-странице посольства, сообщает "Европейская правда".

На сайте газеты "Глас Опова" были опубликованы результаты международного онлайн-конкурса детского рисунка "Волшебный мир сказки", который проходил при финансовой поддержке города Опово.

Первое место, как указано на сайте, заняла "Алиса Грошева, 10 лет, из Луганской народной республики, г. Краснодон".

"К сожалению, хорошая идея конкурса детских рисунков была использована для провокации и раскрутки террористической организации, так называемой "Луганской Народной Республики", - заявили в посольстве.

Посольство выразило протест против того, что несовершеннолетние с временно оккупированной территории Луганской области, которая является неотъемлемой частью территории Украины, в контексте конкурса, вопреки официальной позиции Сербии, уважающей территориальный суверенитет и территориальную целостность Украины, представлены как представители ЛНР.

"Упоминание террористической "ЛНР" как "государства" является призывом нарушить территориальную целостность и суверенитет Украины", - говорится в заявлении.

В этом контексте украинская сторона напоминает, что любое сотрудничество государственных органов, неправительственных структур или отдельных граждан Республики Сербия с террористическими организациями "ДНР"и "ЛНР" является прямым нарушением законодательства Украины и будет иметь соответствующие правовые последствия.

Посольство Украины призывает прекратить пропаганду террористической организации "ЛНР", основанной на временно оккупированной территории Украины оккупационной администрацией государства-агрессора Российской Федерации.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Сербия Донбасс и ОРДЛО
powered by lun.ua

Статьи

Паспорта для диаспоры и врагов Путина: что меняет Зеленский в правилах гражданства

Те, кто решит иметь несколько гражданств, столкнутся с запретом работать в госструктурах, участвовать в политической деятельности…
3 декабря 2021 — Сергей Сидоренко, Европейская правда

Угрозы РФ и крымское наступление Украины: как Киев и Москва сражались на полях ОБСЕ

Атаки Кремля в Стокгольме столкнулись с мощным фронтом поддержки Украины демократическим сообществом (укр.)
3 декабря 2021 — Иванна Костина, Европейская правда, из Стокгольма

Защитить Украину: как в НАТО договорились сдерживать РФ от вторжения на Донбасс

Главной темой переговоров министров был вопрос сдерживания России. Причем в Альянсе согласовали путь, чтобы для санкций против РФ не требовалось единогласие (укр.)
2 декабря 2021 — Юрий Онищенко, Европейская правда