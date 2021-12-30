В Мюнхене полиция разогнала протест против коронавирусной политики правительства

Вечером в среду полиция Мюнхена разогнала большое собрание граждан, недовольных политикой властей для противодействия эпидемии коронавируса, в некоторых случаях полицейские применяли спецсредства и составили на участников протоколы.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Spiegel.

Из-за эпидемической ситуации собрание без согласования с городскими властями запретили, пригрозив штрафами до 3000 евро. На проведение этой акции так, как хотели организаторы, согласия не дали, поэтому формально её отменили, но люди все равно вышли в центр, разбившись на группы по около сотни человек.

В место проведения стянули около тысячи правоохранителей.

Демонстрантов останавливали и записывали данные, в громкоговорители объявляли предупреждение о запрете несогласованных акций и штрафов. Местами произошли стычки с полицией, в около 10 случаях полиция применила резиновые палки.

В полиции сообщили, что составили около 700 админпротоколов, а двум людям с организационной ролью выписали штрафы. На 20 человек составили протоколы за сопротивление полиции.

В последнее время большие или меньшие акции против карантинной политики регулярно проходят в ряде городов по всей стране, иногда с инцидентами. В прошлую среду в Мюнхене во время очередной демонстрации пострадали 8 полицейских.

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