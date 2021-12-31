В Румынии вблизи границы с Украиной произошло землетрясение
Пятница, 31 декабря 2021, 10:35
В восточной Румынии у границы с Украиной 30 декабря зафиксировали землетрясение магнитудой 3,7 по шкале Рихтера.
Как передает "Европейская правда" со ссылкой на Укринформ, об этом сообщает Главный центр специального контроля.
Землетрясение зарегистрировали в 16:57 по киевскому времени.
"Источник землетрясения находится на территории Румынии, в районе гор Вранча, 115 км от границы с Украиной, на глубине 74 км. Землетрясение может ощущаться отдельными людьми, которые находятся в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах, и не несет угрозы населению", - говорится в сообщении.
Результаты обработки данных предоставлены в международные сейсмологические центры.
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