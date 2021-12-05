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Укр / Рус
Укр / Рус

В Сербии тысячи человек блокировали дороги в знак протеста

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Воскресенье, 5 декабря 2021, 10:16

Тысячи людей перекрыли дороги по всей Сербии в рамках антиправительственного протеста против двух новых законов, которые, по словам экологов, позволят иностранным компаниям эксплуатировать местные ресурсы.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Правительство Сербии предложило минеральные ресурсы таким компаниям, как китайская компания Zijin Copper Miner и Rio Tinto. Зеленые активисты говорят, что проекты испачкают землю и воду в балканской стране.

Протест является головной болью для правящей Народно-прогрессивной партии во главе с президентом Александром Вучичем накануне парламентских и президентских выборов в следующем году.

Тысячи людей собрались на главном мосту в столице Белграде, скандируя "Rio Tinto, прочь от реки Дрина".

 

Они держали баннеры с надписями: "Остановите инвесторов, сохраните природу", "Мы не отдаем природу в Сербии" и "За землю, воду и воздух".

Блокпосты установили по всей Сербии, включая второй по величине город Нови-Сад, в Западной Сербии, Шабац, Ужице и Ниш на юге и Заечар на востоке.

Rio Tinto пообещала соблюдать все национальные экологические стандарты и стандарты ЕС, но экологи утверждают, что запланированный литиевый рудник стоимостью 2,4 миллиарда долларов необратимо загрязнит питьевую воду в этом районе.

Протестующие возмущены принятым в прошлом месяце законом о референдуме, который усложнит протесты против загрязняющих проектов, а также новым законом об экспроприации, облегчающий государству приобретение частной земли.

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Сербия
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