Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Байден и Путин завершили встречу, разговор длился 2 часа - росСМИ

Вторник, 7 декабря 2021, 19:20

Президент США Джо Байден и президент РФ Владимир Путин завершили встречу в формате видеоконференции, она длилась два часа и пять минут.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает российский "Интерфакс".

Разговор начался около 17:00 по киевскому времени. Согласно сообщениям обеих сторон, ключевой его темой должна была быть Украина.

Коммюнике по итогам встречи еще не обнародованы.

Байден перед видеоконференцией с Путиным обсудил ситуацию на границе Украины с лидерами Италии, Франции, Германии и Великобритании.

В Кремле заявили, что разговор президентов США и РФ, который состоится во вторник в формате видеоконференции, будет рабочим, и от него не стоит ждать прорывов.

Американские СМИ со ссылкой на источники сообщали, что в Белом доме обсуждают жесткий набор мер в случае военного вторжения РФ в Украину, вплоть до отключения платежной системы SWIFT.

О том, чего ждать от разговора двух президентов, смотрите в видеоблоге ЕвроПравды и читайте в текстовом формате: Новое требование Путина: что станет главным на переговорах лидеров США и РФ.

Подписывайтесь на Telegram-канал "Европа тут" с самым интересным от ЕвроПравды.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
США Россия
powered by lun.ua

Статьи

Видеовстреча Байден-Путин: последствия и риски для Украины

Приведет ли новая встреча президентов США и РФ к деэскалации?
7 декабря 2021 — Европейская правда

Новое требование Путина: что стало главным на переговорах лидеров США и РФ

Создание мифов и доведение их до уровня почти что религии – одна из определяющих особенностей России. Похоже, именно это происходит и сейчас в вопросах Украины и НАТО (укр.)
7 декабря 2021 — Сергей Сидоренко, Европейская правда

Канцлер ЕС: как Ангела Меркель сделала Германию лидером Европы

Ангела Меркель стала воплощением немецкого лидерства в Европе. Лидерства, которое зависело от личности канцлера не меньше, чем от экономического могущества Германии (укр.)
7 декабря 2021 — Жюльен Плушар, для Европейской правды