"Агрессивный пакет" санкций США, смена власти в странах ЕС, ответ Беларуси: главное за день

Байден поговорить з Зеленським і союзниками перед розмовою з Путіним; у ЄС сподіваються до середини 2022 року вакцинувати від коронавірусу 70% населення світу; майбутній канцлер Німеччини представив склад уряду; ЄС у середу затвердить санкції проти російських найманців Вагнера; у Фінляндії здійнявся скандал довкола прем'єрки; глава МВС Португалії пішов у відставку після смертельної ДТП, яку скоїв його водій.

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Розмова Байдена і Путіна, НАТО

7 грудня, на тлі заяви президента США Джо Байдена, що він готує набір ініціатив, аби не допустити планів російського вторгнення на територію України, відбудуться переговори президентів Сполучених Штатів і Росії.

У Кремлі заявили, що відеоконференція президентів Росії та США у вівторок пройде у закритому режимі, її початок очікується о 17:00 за київським часом.

За словами речника президента Росії Дмитрія Пєскова, в Кремлі очікують на "тривалу за часом розмову", заяв Путіна за підсумками зустрічі не планується.

Перед розмовою з президентом РФ Владіміром Путіним Байден поговорить з президентом України Володимиром Зеленським і союзниками.

Слід зазначити, що у США розглядають "агресивний пакет" санкцій проти Росії, аж до відключення від системи SWIFT, якщо президент РФ Владімір Путін наважиться на масштабне вторгнення в Україну.

Серед таких заходів - санкції проти найближчого оточення Путіна, російських енергетичних компаній, банків, російського суверенного боргу та потенційне відключення Росії від міжнародної платіжної системи SWIFT, яку використовують банки у всьому світі. Останнє розглядають як крайній захід.

А про те, що стоїть за погрозами РФ напасти на Україну пояснюємо зрозумілою мовою у відеоблозі на Youtube-каналі "Європейської правди".

У тому ж у відео можна дізнатися, які члени Альянсу, найімовірніше, стоять на заваді вступу України в НАТО.

До речі, глава Мюнхенської конференції заявив, що Захід міг би рекомендувати Україні орієнтуватися на Фінляндію у відносинах з НАТО, яка є членом Євросоюзу, але не входить до Альянсу.

Він також заявив, що "поки що" не вірить у можливість масштабного військового вторгнення Росії в Україну.

Глава французької ультраправої партії "Національне об’єднання" і одна з фаворитів президентських перегонів Марін Ле Пен вважає, що НАТО в його нинішньому вигляді не здатний приймати нових членів.

Вона додала, що спочатку з Альянсу "потрібно випровадити Туреччину".

Ле Пен також не думає, що накопичення російських військ біля кордону з Україною неминуче призведе до нового вторгнення.

COVID-19: обмеження, правила в’їзду, протести

У ЄС сподіваються до середини 2022 року вакцинувати від коронавірусу 70% населення світу.

Новий штам "Омікрон" продовжують виявляти у країнах Євросоюзу. Перші випадки зафіксували у Хорватії та Латвії. А в Осло через новий штам коронавірусу помістили на карантин кількасот людей.

В Італії почали діяти нові обмеження для невакцинованих від коронавірусу. Вони передбачають заборону на відвідування багатьох громадських заходів для невакцинованих. А Шотландцям порадили робити швидкий тест на COVID щоразу перед виходом з дому.

Половина регіонів Іспанії запровадили обов’язкове використання COVID-сертифікатів.

У неділю тисячі людей вийшли на вулиці бельгійської столиці Брюсселя на протест проти посилення карантинних обмежень через стрімке поширення коронавірусу.

Демонстрація проходила під гаслом "Свобода! Воля!". Люди пройшли до урядового кварталу, де розташовані адміністративні будівлі Євросоюзу, тримаючи плакати з написами: "Разом за нашу свободу, права та наших дітей". Також на деяких плакатах містилися заклики проти обов'язкової вакцинації.

Спочатку акція у Брюсселі проходила мирно, але згодом група із близько 100 протестувальників розпочала зіткнення з поліцією, яка перекривала шлях до адмінбудівель.

У відповідь на кидання сміття та фаєрів протестувальниками у бік правоохоронців, поліція застосувала водомети та сльозогінний газ.

Країни продовжують змінювати правила в’їзду. Відсьогодні вакциновані та невакциновані пасажири будь-яких рейсів, що прибувають до США, мають надати негативний тест на коронавірус, який отримано не раніше, ніж за добу до перетину кордону. Досі дозволялося надавати тест, зроблений за 72 години.

Румунія посилила правила в'їзду для невакцинованих мандрівників з України, запровадивши 14-денний карантин.

Зміна влади у країнах ЄС

У Німеччині Вільна демократична партія (ВД) переважною більшістю голосів у неділю проголосувала за схвалення коаліційної угоди з соціал-демократами (СДПН) та "Зеленими".

На конференції в Берліні 92,4% делегатів ВД проголосували за угоду, згідно з якою лідер партії Крістіан Лінднер стане міністром фінансів в уряді, який очолить Олаф Шольц із СДПН.

Соціал-демократи затвердили коаліційну угоду у суботу. Партійна конференція схвалила документ 98,8% голосів, що дозволить Шольцу змінити Ангелу Меркель на посаді канцлера. Очікується, що він буде офіційно затверджений канцлером у середу.

Майбутній канцлер Німеччини представив склад уряду: порівну чоловіків та жінок.

У Болгарії очікують сформувати уряд найближчим часом і покінчити з урядовою кризою.

В Австрії склав присягу новий канцлер. Колишній глава МВС Карл Негаммер присягнув після відставки Себастіана Курца з усіх політичних постів і відставки Александра Шалленберга, який тимчасово заміняв Курца.

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