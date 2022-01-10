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МИД Украины впервые официально осудил насилие в Казахстане

Понедельник, 10 января 2022, 14:11

Министерство иностранных дел Украины впервые в официальном заявлении выступило с осуждением насилия в Казахстане.

Как сообщает "Европейская правда", заявление украинское ведомство обнародовало в понедельник.

"Осуждение насилия, которое вспыхнуло в ряде казахстанских городов и привело к многочисленным жертвам. Выражаем соболезнования в связи с гибелью казахстанцев, с которыми украинцев связывают многолетние связи дружбы и взаимного уважения", - говорится в сообщении МИД.

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Министерство подчеркнуло, что сейчас чрезвычайно важно принять максимальные меры для деэскалации ситуации и избегания дальнейшего насилия, гарантировать соблюдение прав человека, обеспечить восстановление работы объектов критической инфраструктуры и систем связи.

Отдельно МИД прокомментировал введение в Казахстан войск ОДКБ, среди которых преобладают российские военные.

"Приняли во внимание развертывание на территории Казахстана иностранных военных сил с доминированием российского контингента по приглашению властей Казахстана. Иностранные войска должны уважать независимость, суверенитет и национальное законодательство Казахстана и международное право, а их пребывание не должно выходить за пределы задекларированного ограниченного временного срока", - говорится в заявлении.

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МИД подчеркнул, что будет продолжать защищать интересы украинцев в Казахстане, в частности, оказывать им содействие в возвращении на родину, и рекомендовал оставаться в местах временного проживания и держать связь с украинским посольством, которое будет информировать о возможных путях выезда из страны.

Следует отметить, что протесты в Казахстане продолжались со 2 января, постепенно они перерастали в столкновение с жертвами, и 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к странам-участницам Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с просьбой ввести войска для борьбы с "террористами".

Евросоюз в лице главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля осудил акты насилия против митингующих в заявлении 8 января. Боррель отметил, что любая внешняя военная поддержка должна уважать суверенитет и независимость Казахстана.

Госсекретарь США Энтони Блинкен 7 января отреагировал на ввод войск ОДКБ в Казахстан, предупредив, что россиян может быть сложно заставить уйти.

Подробно о ситуации в Казахстане читайте в статье – "Не оккупация, но интервенция: какой статус имеют войска Путина в Казахстане"

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Казахстан МИД

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