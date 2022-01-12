В НАТО ответили на обвинения РФ об "угрозе от Украины"

Украина не представляет угрозы для России, и нынешний кризис с наращиванием войск на границе создан именно Москвой.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после заседания Совета Россия-НАТО в Брюсселе, пишет "Европейская правда".

"Украина – суверенное государство. Украина имеет право на самозащиту. Украина – не угроза для России. Россия имеет самую большую армию в Европе, это ядерное государство, активно инвестирующее в военные средства. И Россия уже использовала военную силу против Украины раньше. В 2014 году Россия оккупировала Крым, и она контролирует сепаратистов на Донбассе", - сказал Столтенберг.

Столтенберг отвечал на вопросы корреспондентки кремлевского телеканала "Россия-1", которая выразила сомнение в необходимости НАТО ***оказывать безопасность Украины.

Он подчеркнул, что ситуация как раз выглядит противоположной тому, как ее показывает Россия.

"Россия является агрессором, она использовала и продолжает использовать силу против Украины. И Россия наращивает военную мощь на границе. Этот кризис создала Россия, поэтому очень важно, чтобы** они пошли на деэскалацию", - сказал генсек.

Напомним, государства Альянса отказали России в удовлетворении ее требований, касающихся нерасширения НАТО и присутствия войск блока на его восточном фланге.

Как сообщалось, замгоссекретаря США Венди Шерман, возглавляющая американскую делегацию на переговорах, отметила после встречи, что заявила о суверенном праве каждой страны выбирать свой путь.

О подготовке ко встрече смотрите в видео Первая встреча НАТО-РФ за годы. Готов ли Альянс к шантажу Путина?

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