В Швеции компенсируют владельцам домов рекордно высокие счета за электроэнергию

Шведское правительство объявило о планах предложить компенсацию за декабрьские, январские и февральские счета за электроэнергию.

Об этом пишет The Local, сообщает "Европейская правда".

Компенсация будет рассчитываться по шкале, основанной на потреблении энергии домохозяйствами.

Самый высокий уровень компенсации будет предложен тем, кто использует более 2000 кВт в месяц, они будут получать 2000 крон в месяц в течение трех месяцев – всего 6000 крон. Это предложение является ответом на рекордно высокие счета за электроэнергию, выставленные пользователям по всей Швеции этой зимой.

Компенсации в первую очередь коснутся владельцев домов, пояснил министр финансов Микаэль Дамберг на пресс-конференции вместе с министром энергетики Хашаяром Фарманбаром.

"Не все получат компенсацию. Как правило, это предложение распространяется на тех, у кого есть отдельные дома или небольшие дома, которые отапливаются электричеством", — сказал Дамберг.

Правительство пояснило, что компенсация будет автоматически выплачиваться домохозяйствам с высокими счетами за электроэнергию, хотя для вступления в силу потребуется несколько месяцев.

"Это займет несколько месяцев, чтобы быть представленным. Вы не можете рассчитывать на более низкий счет за электроэнергию в январе или феврале — наше предложение не может сделать это возможным", — сказал Дамберг.

Дамберг подчеркнул тот факт, что государство крайне редко компенсирует колебания рыночных цен отдельным домохозяйствам.

"Это исключительная мера для исключительной ситуации. Сейчас у нас чрезвычайно высокие цены на энергоносители в Швеции и Европе. Правительство очень серьезно относится к этой ситуации", - сказал он.