"30 лет мы бездействовали": в Германии призывают радикально изменить политику в отношении РФ

Немецкие эксперты в открытом письме подвергли критике "восточную политику" Берлина и заявили, что она должна быть коренным образом скорректирована.

Перевод письма 73 немецких экспертов по вопросам Восточной Европы и международной безопасности, адресованного правительству Германии и политическим партиям, представленным в Бундестаге, опубликовала "Европейская правда".

Соавторы письма раскритиковали Германию, которая, будучи "наибольшей экономической силой в Европе, в течение трех десятилетий критически наблюдала действия Кремля, но в основном оставалась равнодушной".

По их словам, недостаточно мощные санкции за аннексию Крыма и агрессию на Донбассе, российско-германские трубопроводы "Северный поток-1" и "Северный поток-2" "проложили путь к вторжению России в Украину" и "полностью устранили остаточное экономическое влияние Киева на Москву". Последующая не более чем словесная или символическая реакция Берлина на "российские ревизионистские авантюры" лишь побуждает Кремль к "новым эскападам", считают эксперты.

Напоминая о последних требованиях по гарантиям безопасности, которые Россия, будучи наиболее защищенной страной мира, выдвинула НАТО и США, эксперты отмечают, что после таких манипуляций Германия должна наконец отказаться от своего особого восточного политического пути.

"Нельзя мириться с демонстративным нарушением Россией основополагающих принципов ООН, ОБСЕ и Совета Европы (официально признанных и самой Москвой!) в Восточной, а теперь и в Северной Европе. Политика Германии в отношении России должна быть коренным образом скорректирована", - говорится в письме.

"Если Берлин и дальше будет ограничиваться словесными или символическими реакциями на российские ревизионистские авантюры - это будет, как и в прошлом, лишь подталкивать Кремль к новым", - отмечают эксперты.

"На Германии лежит особая ответственность как на ключевой стране ЕС, НАТО и западном сообществе в целом. В интересах международной безопасности, европейской интеграции и общих правил Берлин должен наконец ликвидировать разрыв между своей публичной риторикой и реальной практикой в ​​Восточной Европе", - говорится в письме.

По мнению экспертов, это должно воплотиться в ряде параллельных и конкретных мер политического, правового, дипломатического, гражданского, технического и экономического характера.

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