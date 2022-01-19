В Германии инфляция в 2021 году достигла почти 30-летнего максимума

В 2021 году инфляция в Германии достигла 3,1%, что явилось самым высоким показателем с 1993 года.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает dpa, цитируя данные статистического ведомства.

В 1993 году инфляция составила 4,5%, а в 2020 – 0,5%.

Рост потребительских цен особенно ускорился в декабре и составил 5,3% по сравнению с декабрем прошлого года.

Ускорение инфляции в Германии в значимой степени было обусловлено ростом данных на энергоносители. Цены на них по сравнению с 2020 годом выросли на 10,4%, после снижения на 4,8% в прошлом году.

Особенно подорожали мазут (на 41,8%) и топливо (22,6%).

Дополнительным фактором стала отмена временного снижения НДС, действовавшего в связи с пандемией коронавируса, а также проблемы с цепочкой поставки и начало действия более высокого налога на выбросы углекислого газа с начала 2021 года.

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