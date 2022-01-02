Коронавирус в Европе: 1 января число зарегистрированных случаев превысило 100 миллионов

Число случаев коронавируса в Европе с начала пандемии 1 января превысило 100 миллионов – это более трети случаев COVID-19 в мире.

Об этом свидетельствуют данные подсчета AFP по состоянию на вечер 1 января, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RTBF.

100 074 753 заражения, обнаруженные в европейском регионе (52 страны и территории от побережья Атлантического океана до Азербайджана и России), составляют более трети из 288 279 803 случаев, выявленных во всем мире с начала пандемии.

Поскольку за последние семь дней было зафиксировано более 4,9 миллионов случаев заражения (на 59% больше, чем за предыдущую неделю), регион сейчас сталкивается с беспрецедентным уровнем инфицирования.

Десять стран, за исключением микрогосударств, с самым высоким уровнем заболеваемости (количество случаев за 7 дней на 100 000 жителей) в мире находятся в Европе, в частности, Дания (заболеваемость 2 045), Кипр (1 969) и Ирландия (1 964).

Среди 52 стран и территорий, входящих в европейский регион, 17 побили в последние дни свой рекорд по количеству случаев, выявленных за неделю.

Эти цифры основаны на отчетах, ежедневно сообщаемых органами здравоохранения каждой страны. Значительная часть менее тяжелых или бессимптомных случаев остается невыявленной, несмотря на ужесточение скрининга во многих странах с начала пандемии после обнаружения вируса в конце 2019 года. Кроме того, политика тестирования отличается от страны к стране.