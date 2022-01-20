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Укр / Рус

В Британии заявили о готовности предоставить Украине еще больше оружия

Четверг, 20 января 2022, 10:17

Министр обороны Великобритании заявил, что Лондон открыт для того, чтобы предоставить Украине еще больше оружия с целью сорвать вероятное вторжение России.

Об этом он сказал в эксклюзивном интервью Daily Mail, передает "Европейская правда".

"Вопрос об отправке в Украину большего количества оборонительного оружия я буду держать на рассмотрении. Я не исключаю ничего в том, чтобы помочь Украине обеспечить самооборону", - сказал Воллес.

"Великобритания полна решимости поддерживать Украину, ее суверенитет и наши общие интересы. Мы уже восемь лет помогаем им строить обороноспособность, и мы решили усилить эту помощь в свете российской агрессии. Британия поддерживает своих союзников", - подчеркнул он.

Минувшей ночью Россия обвинила Британию в развертывании напряженности в регионе путем размещения оружия. Посольство Москвы в Лондоне сообщило в Twitter: "Понятно, что британская поставка летального оружия Украине лишь подпитает кризис и усугубит напряженность".

Напомним, Британия начала поставки Украине противотанкового оружия, чтобы помочь ей защититься от потенциального вторжения России.

Речь идет о легком противотанковом оружии следующего поколения (NLAW), которое может уничтожить танк на расстоянии 800 метров и пробить броню толщиной более 500 мм.

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Великобритания

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