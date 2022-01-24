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В НАТО не принимали решений о вывозе своего персонала из Украины

Понедельник, 24 января 2022, 19:44

НАТО в настоящее время не принимала решения о выводе своего персонала из Киева.

Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции генсек НАТО Йенс Столтенберг, сообщает "Европейская правда".

"Мы обмениваемся информацией с союзниками по НАТО, мы также делимся информацией с близкими партнерами, такими как Финляндия и Швеция. Персонал НАТО есть в Киеве, у нас там работают два офиса. Мы внимательно оцениваем и следим за ситуацией, но пока мы не принимали никаких решений о вывозе этих людей, работающих на НАТО в Киеве", – заявил Столтенберг.

Как сообщалось, ряд стран ЕС не намерены следовать примеру США и Британии и эвакуировать сотрудников своих посольств в Киеве.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в свою очередь заявил, что Европейский Союз не видит причин для эвакуации семей дипломатов или сотрудников своего представительства из Украины.

Госдеп США обнародовал заявление о приказе эвакуироваться из Украины семьям своих дипломатов и о разрешении на выезд части своих действующих сотрудников.

В Министерстве иностранных дел Украины назвали преждевременным решение Госдепа США вывозить из Киева семьи сотрудников и заметили, что в ситуации безопасности фактически не произошло изменений.

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Украина-НАТО Альянс

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