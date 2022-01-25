Какие последствия может иметь немецкий запрет на продажу оружия

"Никакого оружия для кризисных регионов" – по этой формуле уже много лет живет немецкая внешняя политика.

О том, какие последствия в реальной жизни несет следование этому принципу и всегда ли такие действия Берлина предотвращают рост насилия, читайте в статье бывшего депутата Бундестага (1983-2017), основательницы Либерального модерного центра (Германия) Марилуизе Бек Ошибки Германии с оружием: почему политика Берлина порой способствует конфликтам в мире.

Иногда отказ Германии поставлять оружие для защиты только усиливает тех, кто атакует. И украинский пример здесь – не единственный.

Пример первый: Израиль. Решение Генеральной Ассамблеи ООН в 1948 году разделить британскую подмандатную территорию в Леванте на еврейские и палестинские государства привело сразу после решения ООН к нападению шести арабских стран на временное государство Израиль как "дом" еврейского народа.

6 октября 1973 года Египет, Сирия и другие арабские государства напали на Израиль. Страна не была хорошо подготовлена ​​к этой атаке, потери людей и материальные ресурсы оказались огромными.

Через неделю у израильской армии закончилось оружие. Только решение США поставлять Израилю оружие предотвратило поражение. Это оружие было доставлено в Израиль через Азорские острова, частично из американских запасов, хранившихся в Германии.

В ответ арабские государства прекратили поставки нефти.

В то время канцлером Германии был Вилли Брандт. 24 октября государственный секретарь в Министерстве иностранных дел потребовал от посланника США Франка Кеша прекратить поставки американского оружия "с использованием территории Федеративной Республики Германия".

Вполне можно сделать вывод: нефть для Германии была важнее самообороны государства Израиль на грани сокрушительного поражения.

Пример второй: распадавшаяся Югославия. Белград был не готов делиться властью и вторгся в Словению в июне 1991 года. Большинство техники, принадлежавшей югославской армии, осталось в Сербии.

Летом 1991 года южно-сербская армия вместе с сербским националистическим ополчением напала на Хорватию, а весной следующего года – на Боснию.

Когда балканские партизаны вместе с сербской армией под командованием генерала Младича и главы государства Милошевича напали на маловооруженную Боснию, Европа ввела запрет на поставку оружия в этот регион.

Боснийцам приходилось защищаться с примитивным вооружением. А когда очередное селение попадало в руки сербских экстремистов – это означало изгнание, изнасилование женщин и массовые убийства, в том числе мирного населения.

О том, отступает ли Германия от принципа не поставлять вооружение, и об уроках для Украины читайте в материале Марилуизе Бек Ошибки Германии с оружием: почему политика Берлина порой способствует конфликтам в мире.