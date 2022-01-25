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Испания разоблачила сеть по подделке ковид-сертификатов, лидеры действовали из Франции

Вторник, 25 января 2022, 15:59

Испанская полиция заявила во вторник, что задержала семерых подозреваемых членов международной преступной группировки, которая создавала и продавала поддельные ковидные паспорта и отрицательные тесты на коронавирус.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в публикации агентства Reuters.

Расследование показало, что испанское подразделение сети, рекламировавшее свои услуги в группах противников вакцинации, мошенническим образом добавило в национальный реестр вакцинации не менее 1600 человек с помощью медицинских работников.

В Чехии сотрудниц центра вакцинации заподозрили в подделке десятков ковид-сертификатов

В прошлом году страны Европейского Союза договорились создать стандартизированный ковидный сертификат с QR-кодом, чтобы вакцинированные и сдавшие тест могли путешествовать и посещать мероприятия. Это создало спрос на подделки.

Полиция арестовала шесть человек в Мадриде и одного в Барселоне, но не предоставила о них никакой дополнительной информации.

Им предъявят обвинения в подделке документов и правонарушениях против общественного здоровья.

Известно, что преступная банда разделила клиентов на две группы в зависимости от дохода и взимала с них 200 евро или 1000 евро за поддельный сертификат о вакцинации от COVID, который должны были отправить в течение двух дней после оплаты. Отрицательный ПЦР-тест стоил 50 евро.

Лидеры организации действовали из Франции, где, в отличие от большей части Испании, паспорт вакцинации обязателен для входа в общественные места, такие как рестораны или кинотеатры.

Испанская полиция передала всю информацию французским властям.

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Испания Франция Коронавирус

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