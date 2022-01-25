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Кулеба летит в Данию говорить о сдерживании РФ

Вторник, 25 января 2022, 18:16

Глава МИД Дмитрий Кулеба 26-27 января совершит визит в Данию, чтобы обсудить ситуацию с безопасностью вокруг Украины и партнерское участие Дании в комплексном пакете сдерживания России.

Об этом сообщила пресс-служба МИД, пишет "Европейская правда".

В ходе визита в Данию у главы МИД запланированы встречи с премьер-министром Мэтте Фредериксен, членами датского парламента, представителями бизнеса и общественных организаций.

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Также предусмотрена аудиенция министра Кулебы у королевы Дании Маргрете II.

"На фоне агрессивных действий РФ основным вопросом переговоров с датской стороной станет ситуация с безопасностью вокруг Украины и партнерское участие Дании в комплексном пакете сдерживания России, который включает активную дипломатию, жесткие экономические санкции и углубленное оборонное сотрудничество с Украиной", - подчеркнули в МИД.

Украинская и датская стороны согласуют ряд приоритетных вопросов двустороннего сотрудничества, в частности, в сфере кибербезопасности, развития украинского флота, реализации совместных проектов в сферах энергетики, сельского хозяйства, перехода на зеленую энергетику и энергоэффективности.

Внимание будет также уделено вопросам взаимодействия в рамках международных организаций и приоритетных направлений деятельности Крымской платформы.

Глава МИД Дании Йеппе Кофод посещал Донбасс 16 января, после чего стало известно, что Дания дополнительно выделит 22 миллиона евро на усиление сектора безопасности Украины.

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Дания Кулеба МИД

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