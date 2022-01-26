Выборы во Франции: две кандидатки имеют равные шансы выйти во второй тур с Макроном

Выйти во второй тур президентских выборов во Франции вместе с действующим президентом Эммануэлем Макроном имеют равные шансы лидер правопопулистского "Национального объединения" Марин Ле Пен и кандидат "Республиканцев" Валери Пекресс.

Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствуют результаты нового опроса Elabe по заказу BFMTV, L'Express и SFR.

И в первом, и во втором туре готовых голосовать за Макрона больше всего. В первом туре на втором месте с одинаковой поддержкой оказываются Валери Пекресс и Марин Ле Пен.

Опрос учел два сценария – при участии в выборах экс-министра юстиции Кристиан Тобира или без неё, расклады при обоих сценариях для первой тройки почти не меняются.

Согласно первому, Макрона в первом туре поддержали бы 25% респондентов, что на два процентных пункта больше, чем в предыдущем опросе этой компании.

Валери Пекресс и Марин Ле Пен поддержали бы по 17% – как и в прошлом опросе.

Если бы во второй тур вышли Марон и Пекресс, кандидатка "Республиканцев" получила бы 48% против 52% у Макрона (согласно прошлому опросу, они получили бы одинаковую поддержку).

В случае выбора между Марин Ле Пен и действующим президентом, Макрона поддержали бы 57%, а лидерку "Национального объединения" - 43%.

За резонансного кандидата Эрика Земмура, которому сначала прогнозировали выход во второй тур с Макроном, сейчас готовы голосовать 11,5%.

На несколько процентов от него отстает лидер "Непокоренной Франции" Жан-Люк Меленшон с 9%.

Президентские выборы во Франции в 2022 году пройдут в два тура – ​​10 и 24 апреля.