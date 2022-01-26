Вибори у Франції: дві кандидатки мають рівні шанси вийти в другий тур з Макроном

Вийти у другий тур президентських виборів у Франції разом з чинним президентом Еммануелем Макроном мають рівні шанси лідерка правопопулістського "Національного об’єднання" Марін Ле Пен та кандидатка "Республіканців" Валері Пекресс.

Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчать результати нового опитування Elabe на замовлення BFMTV, L'Express та SFR.

І в першому, і в другому турі готових голосувати за Макрона найбільше. В першому турі Валері Пекресс та Марін Ле Пен мають однакову підтримку та опиняються на другому місці після Макрона.

Опитування врахувало два сценарії - за участі у виборах колишньої міністерки юстиції Крістіан Тобіра або без неї, розклади за обох сценаріїв майже не змінюються.

За першим, Макрона у першому турі підтримали б 25% респондентів, що на два процентних пункти більше, ніж в попередньому опитуванні цієї ж компанії.

Валері Пекресс та Марін Ле Пен підтримали б по 17% - як і в попередньому опитуванні.

Якби у другий тур вийшли Марон і Пекресс, кандидатка "Республіканців" отримала б 48% проти 52% у Макрона (за попереднім опитуванням, вони отримали б однакову підтримку).

У разі вибору між Марін Ле Пен та чинним президентом, Макрона підтримали б 57%, а лідерку "Національного об’єднання" - 43%.

За резонансного кандидата Еріка Земмура, якому спершу прогнозували вихід у другий тур з Макроном, зараз готові голосувати 11,5%.

На кілька відсотків від нього відстає лідер "Нескореної Франції" Жан-Люк Меленшон з 9%.

Президентські вибори у Франції 2022 року пройдуть у два тури - 10 та 24 квітня.

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