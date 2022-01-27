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Зеленский и Байден проведут телефонный разговор

Четверг, 27 января 2022, 17:56

В четверг президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джозеф Байден проведут телефонный разговор.

Как передает "Европейская правда", об этом в Facebook написал пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров.

"Сегодня на вечер запланирован телефонный разговор Владимира Зеленского и Джо Байдена. Он будет логичным продолжением тесного сотрудничества, согласованием действий и свидетельством поддержки Украины ее надежным партнером", - написал он.

По словам Никифорова, лидеры затронут вопросы мирного процесса, безопасности, в частности энергетического, оборонного взаимодействия, макрофинансовой поддержки, антиолигархической реформы.

Он напомнил, что это будет второй разговор президентов в январе и третий за два месяца.

США 26 января предоставили письменный ответ на ультиматум РФ, в котором исключили переговоры о нерасширении НАТО и подчеркнули право государств избирать их собственные договоры о безопасности и союзы.

НАТО параллельно с США также передал российской стороне свои письменные предложения по безопасности в соответствии с требованием Кремля. В НАТО отказались обязаться не принимать Украину в Альянс, как того хотел Кремль.

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Зеленский Байден

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