Удар по "друзьям Путина" в Черногории: как будут отправлять в отставку пророссийское правительство

В Черногории снова заговорили о государственном перевороте. Попыткой переворота в черногорском правительстве называют развал коалиции, в результате чего уже в ближайшие дни правительство должно уйти в отставку, в том числе из-за своей откровенно антизападной политики.

Впрочем, вотум недоверия правительству не решает всех проблем. Скорее всего, Черногории придется достаточно долго балансировать между правительством меньшинства и перспективой досрочных выборов – и это дает шансы для "друзей РФ" вернуть утраченное.

О борьбе с "друзьями Путина" в Черногории читайте в статье редактора ЕвроПравды Юрия Панченко Конец пророссийского реванша: как Черногория возвращается на проевропейский путь.

Пророссийская коалиция партий в черногорском парламенте (Скупщине) дала трещину. Наименьшая партия коалиции URA решила выйти из объединения. В самой URA это решение объясняют тем, что нынешняя коалиция, по сути, тормозит путь Черногории к членству в ЕС.

Партия URA всегда выступала за прозападный курс Черногории. Почему же она оказалась в пророссийской коалиции?

До конца 2020 года у власти в Черногории была Демократическая партия социалистов (ДПС) и ее лидер Мило Джуканович. Джуканович – нынешний президент независимой Черногории – был президентом еще Черногории как составной части Югославии.

Предыдущая власть при Демократической партии социалистов придерживалась четко прозападного курса, в частности, добившись принятия Черногории в НАТО. Впрочем, одновременно эту власть стали все чаще обвинять в коррупции, и вовсе не безосновательно.

Не случайно неофициальным, но ключевым условием при принятии Черногории в НАТО была отставка премьера Джукановича, считавшегося воплощением этой коррупции. Это требование было выполнено, и в 2017 году Черногория вступила в Альянс.

В следующем году Джуканович выиграл президентские выборы и вернулся к власти.

Поражение ДПС на парламентских выборах 2020 года рассматривалось и внутри страны, и за рубежом как возможность обновления политической системы.

Конечно, риски были немалые – второе место заняла радикальная просербская и пророссийская партия "Демократический фронт", в результате чего новым премьером стал ее выдвиженец Здравко Кривокапич.

Впрочем, в "Демфронте" постоянно отмечали, что не будут менять внешний - прозападный - курс, а сконцентрируются на антикоррупционных вопросах.

События 2021 года убедительно доказали: несмотря на обещания не менять внешний курс Черногория становится все более просербской и пророссийской.

В значительной степени это связано с тесным альянсом новой власти с Сербской православной церковью, которая является "мягкой силой" Белграда в регионе.

В условиях конфликтов, среди прочего, вокруг интронизации новоизбранного митрополита в Цетине 5 сентября, а также с ЕС (критиковали санкции против РФ и подыгрывали Сербии и России), развал коалиции был фактически неизбежен.

Почему ближайшие дни в Черногории будут достаточно напряженными, читайте в материале Юрия Панченко Конец пророссийского реванша: как Черногория возвращается на проевропейский путь.