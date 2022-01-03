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Молодежную сборную России сняли с рейса в Канаде из-за отказа от масок и алкоголя на борту

Понедельник, 3 января 2022, 14:55

Членов команды молодежной сборной России по хоккею сняли с вылетавшего из Канады рейса из-за несоответствующего поведения и нарушения масочного режима.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет CTV News.

Рейс должен был вылететь из канадского города Калгари в пятницу вечером.

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В опубликованном в связи с инцидентом заявлении полиция Калгари сообщила, что сотрудники подразделения в аэропорту отреагировали на событие на борту пассажирского рейса Air Canada примерно в 17:45.

"Пассажиров попросили покинуть самолет из-за нарушения порядка, в котором приняли участие несколько пассажиров в салоне самолета", – заявили в полиции.

Официально в заявлении не указано, что привело к инциденту, но сообщения в социальных сетях предполагают, что тренер россиян не соблюдал предполетные правила авиакомпании.

Среди очевидцев инцидента на борту – профессор университета Томпсон Риверс Кэтлин Шерф. По ее словам, самолет простоял на взлетной полосе почти два часа после того, как должен был улететь во Франкфурт. Рядом с ней бизнес-классом путешествовали два российских тренера.

"Я сразу заметила, что бортпроводникам было тяжело, потому что им нужно было сказать, чтобы они (тренеры) сели, не "вейпировали", перестали слушать свой очень громкий тяжелый рок на iPhone", - рассказала Шерф.

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По ее словам, впоследствии сотрудники авиакомпании сделали объявление по громкоговорителю, что пассажиры должны покинуть самолет.

"На борту есть полиция. Произошел инцидент с безопасностью. Чтобы быть в безопасности, нам всем нужно как можно быстрее выйти из самолета и унести все ваши личные вещи", - объявили через громкоговоритель.

По словам Шерф, несколько пассажиров рассказали ей, что многие игроки пили алкоголь и пытались закурить сигарету. Пассажирку также поразило поведение команды, когда люди вернулись в терминал.

"Они все еще были в масках под подбородком. Они были воинственными", - сказала Шерф, добавив, что игроки вели себя невежливо.

На борту самолета, кроме юниорских игроков из России, находились члены сборной Чехии, но официальные лица заявили, что они соблюдали все правила. Однако, согласно заявлению официальных лиц Чехии, их игрокам также было приказано покинуть борт из-за досадной ошибки, поскольку у них были такие же свитшоты, как российские игроки.

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Канада Россия инциденты
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