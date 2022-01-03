Топ-дипломат ЕС на этой неделе посетит Донбасс

Высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель посетит Украину 4-6 января и в рамках визита поедет на Донбасс.

Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Европейской комиссии, пишет "Европейская правда".

"Его первая заграничная поездка в этом году свидетельствует о решительной поддержке ЕС суверенитета и территориальной целостности Украины в то время, когда страна сталкивается с наращиванием российской военной силы и гибридными действиями", - говорится в сообщении.

Ожидается, что Боррель в сопровождении министра иностранных дел Дмитрия Кулебы сначала посетит восток Украины и линию столкновения.

Затем он отправится в Киев, где встретится с представителями украинских властей. В среду он пообщается со СМИ.

Боррель посещал Украину в сентябре 2020 года, тогда же он анонсировал свою поездку на Донбасс с главой Евросовета, однако впоследствии стало известно об отмене визита верховного представителя ЕС на Донбасс.

Сначала Боррель планировал посетить Донбасс в марте 2020 года, но отложил поездку из-за пандемии.

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