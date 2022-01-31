В Австрии частично ослабили "локдаун для непривитых"

В Австрии с понедельника ослабили ограничения для людей, которые не привились от коронавируса, хотя они и дальше не смогут попасть в ряд заведений.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Kurier.

До сих пор жесткие правила для невакцинированных людей в возрасте от 12 лет предполагали, что выходить из дома можно только с важной целью – для покупки продуктов, медикаментов, на работу, учебу, для визита к врачу или прогулки на свежем воздухе. Теперь эти ограничения упраздняются, разрешено также встречаться с друзьями.

Канцлер Карл Нехаммер объяснил решение тем, что медицинская система страны сейчас не перегружена, несмотря на высокие показатели заражений.

Однако непривитые граждане и дальше не смогут попасть в рестораны или второстепенные магазины, где действует правило 2-G – допуск разрешен только тем, кто привит или недавно переболел. Эти ограничения также начнут постепенно упразднять с 12 февраля, пишет The Local.

Уже с субботы на этой неделе разрешенное время работы ресторанов продлят до полуночи, вместо 10 часов вечера, а максимальное разрешенное количество участников празднований увеличат до 50.

Параллельно в Австрии вступит в силу первое в Европе решение об обязательности прививки от коронавируса для всего взрослого населения, кроме доказанных противопоказаний.

С середины марта полиция приступит к проверке статуса вакцинации людей во время плановых проверок. Людей, которые не смогут подтвердить вакцинацию, попросят сделать это в письменной форме, а если они этого не сделают, они будут оштрафованы на сумму до 600 евро.