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Глава МИД Испании: новые санкции ЕС нанесут огромный ущерб российской экономике

Понедельник, 31 января 2022, 18:01

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что в случае введения санкций ЕС против России "они нанесут огромный ущерб российской экономике".

Об этом пишет агентство EFE, сообщает "Европейская правда".

Министр подчеркнул, что санкции ЕС не являются превентивными, поэтому они будут приняты только в случае нападения России на Украину.

Альбарес уверен, что разрешить ситуацию можно еще благодаря дипломатическим каналам, хотя признает, что ситуация на границе между Россией и Украиной "остается очень напряженной и ее не следует минимизировать".

Ранее сообщалось, что администрация США завершила работу над списком людей, против которых будут введены санкции в случае нового вторжения РФ в Украину.

Напомним, Великобритания заявила, что введет санкции против компаний и людей, имеющих ближайшие связи с Кремлем, если Россия будет предпринимать военные действия против Украины.

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Испания санкции Россия

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