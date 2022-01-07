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Венгерская полиция обстреляла грузовик с 30 мигрантами

Пятница, 7 января 2022, 11:47

Венгерская полиция заявила о прорыве границы машиной с нелегальными мигрантами, в результате чего пришлось использовать оружие.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Fourals.

Отмечается, полиция округа Диор-Моушн-Шопрон сообщила, что патрульные в пограничном селе Харка заметили грузовик, который двигался на большой скорости к пограничному переходу с Австрией.

Как сообщается, офицер полиции приказал ей остановиться для осмотра, однако она лишь увеличила скорость. Это вынудило полицию открыть огонь.

Несмотря на выстрелы, грузовик пересек границу, однако после этого из-за повреждений был вынужден остановиться. Австрийская полиция задержала ее водителя - египтянина, а также около 30 пассажиров, находившихся в багажнике грузовика Их национальность пока неизвестна.

Согласно данным полиции, в последние недели 2021 года власти Венгрии еженедельно задерживала 2000-2500 мигрантов на южной границе страны с Сербией и Румынией. В 2015 году Венгрия построила забор вдоль границы с Сербией, чтобы предотвратить въезд мигрантов.

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