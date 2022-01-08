Объясняем, зачем Кремль устанавливает контроль над Казахстаном

Лишь несколько дней полностью изменили политическую ситуацию в традиционно стабильном Казахстане. "Газовые" протесты закончились введением в страну "миротворцев" РФ и ее союзников, что полностью меняет ситуацию как в самом Казахстане, так и в регионе.

Быстрая интервенция российских войск под эгидой "миротворческих сил" ОДКБ вызывает ряд вопросов.

Почему протесты состоялись именно сейчас, кто ими руководил и какова роль РФ в нынешнем конфликте? А одновременно – к каким последствиям приведут события в Казахстане, в том числе и для Украины?

Об этом читайте в статье руководителя секции Азиатско-Тихоокеанского региона New Geopolitics Research Network Юрия Пойты Помощь силой: какие последствия будет иметь введение войск РФ в Казахстан. На эту тему также можно посмотреть новое видео на "ЕвроПравде".

Казахстан – страна с достаточно высокими экономическими показателями, является одним из региональных лидеров, обладает значительными запасами энергоресурсов, имеет достаточно развитую социальную политику, что обеспечивает лояльность общества, однако характеризуется авторитарным политическим режимом.

В результате этого казахстанское общество фактически оторвано от политической жизни, мало интересуется политикой, характеризуется невысоким уровнем политической культуры, поскольку считает, что не имеет никаких инструментов влияния на власть.

В течение многих лет это обеспечивало монопольное пребывание у власти действующей политической элиты, но одновременно постепенно привело к усилению недоверия и негативному отношению к власти со стороны общества.

Сформировался разрыв между властью и обществом, что в условиях неожиданного повышения цен на газ, "половинчатости" и незавершенности объявленных действующим президентом Касим-Жомартом Токаевым реформ, коррумпированности старой политической элиты, монопольного влияния олигархов, отсутствия выборности региональных элит обществом привело к серьезному конфликту между властью и обществом.

В результате мы наблюдали скорую политизацию и радикализацию социально-экономического протеста, оскорбления в сторону первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и даже свержение его памятника.

Одной из особенностей этих акций является их массовый характер, что явилось настоящим испытанием для власти страны.

Второй особенностью стало очень быстрое превращение протеста из социально-экономического (газового) в политический, при этом не только с призывами к отставке правительства и отстранению Назарбаева от государственных дел.

Протест за очень короткое время маргинализировался. Этот факт также говорит о низкой самоорганизации протестующих, которые не смогли сформировать соответствующие отряды самообороны и допустили превращение политического протеста в акции вандализма.

В настоящее время трудно подтвердить, что Россия была причастна к провоцированию протестов, по крайней мере, пока отсутствуют доказательства и признаки этого.

Однако можно сказать, что Россия пытается максимально использовать уязвимое положение Казахстана для достижения своей выгоды, реализуя "гибридный сценарий" установления контроля над страной.

Больше - в материале Юрия Пойты Помощь силой: какие последствия будет иметь введение войск РФ в Казахстан. На эту тему также можно посмотреть новое видео на "ЕвроПравде".