Британия подготовила "самым жесткий режим санкций" против России

Министр иностранных дел Британии Лиз Трасс в понедельник внесла в парламент новый законопроект, который усилит и расширит режим санкций Британии в ответ на агрессию России против Украины.

Об этом сообщила пресс-служба британского правительства, пишет "Европейская правда".

До сих пор Великобритания могла вводить санкции только против тех, кто связан с дестабилизацией Украины. Расширенный режим будет означать, что под санкции может попасть гораздо более широкий круг лиц и предприятий из-за их важности для Кремля.

Новые ограничения будут готовы в случае необходимости нанести удар российскому государству и его стратегическим интересам "там, где это действительно больно", заявили в британском правительстве. Режим также предполагает, что Британия сможет действовать вместе с США и другими союзниками, чтобы заморозить активы и запретить поездки определенному кругу лиц.

"Независимо от того, поддерживаете ли вы агрессивные действия России против Украины, имеете ли более широкое значение для Кремля, мы будем иметь право наложить на вас санкции. Все варианты возможны и спрятаться будет негде.

Это станет самым жестким режимом санкций против России, который у нас когда-то был, и ознаменует самое большое изменение в нашем подходе с момента выхода из Европейского Союза", - прокомментировала глава МИД Британии Лиз Трасс.

Она добавила, что Британия ясно дала понять, что единственный путь вперед для России - это деэскалация, прекращение агрессивной кампании гибридной войны и начало содержательных переговоров.

Закон должен вступить в силу с 10 февраля. В воскресенье Трасс заявила, что под новые санкции могут попасть олигархи из близкого окружения президента РФ Владимира Путина.

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