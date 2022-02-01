Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Телефонный разговор Джонсона и Путина перенесли на среду

Вторник, 1 февраля 2022, 16:44

Планировавшийся на понедельник телефонный разговор премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и президента РФ Владимира Путина перенесли на среду.

Об этом пишет The Guardian, сообщает "Европейская правда".

Представитель Джонсона подтвердил изменения в расписании после того, как Кремль отклонил просьбу провести телефонные переговоры во вторник.

Разговор в понедельник был отменен, чтобы Джонсон мог сделать заявление перед депутатами в парламенте по поводу вечеринок на Даунинг-стрит во время карантина.

Джонсон во вторник прибудет в Украину и проведет переговоры с президентом Зеленским. Лидеры также планируют вечером пресс-конференцию.

Ранее стало известно, что у министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс в понедельник вечером за несколько часов до запланированной поездки в Украину оказался положительный результат теста на коронавирус.

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба впервые сообщил детали о новом формате сотрудничества между Украиной, Польшей и Британией, о создании которого должны объявить в ближайшее время.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий рассказал, что новый формат прежде всего призван укрепить безопасность в регионе, в чем заинтересованы все три страны.

Подписывайтесь на Telegram-канал "Европа тут" с самым интересным от ЕвроПравды

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Великобритания Россия

Статьи

Из Рима не убежишь: как лидера Италии уговорили идти на второй срок и что это значит для Украины

Результат президентских выборов в Италии стал вполне позитивным для Украины. И это – на фоне риска победы откровенно пропутинских кандидатов.
1 февраля 2022 — Ярина Груша-Поссамай, для Европейской правды

Трюдо передумал: почему Канада до сих пор не предоставила Украине летальное вооружение

Канада пообещала предоставить Украине летальное вооружение, но быстро передумала. Что стало причиной такого разворота? И является ли этот вопрос окончательно закрытым?
31 января 2022 — Дмитрий Шеренговский

Предложение от Эрдогана: чего ждать Украине в отношениях с Турцией

Стоит ли Киеву принимать предложение Турции заменить Минск в диалоге с Кремлем? И нет ли тут подводных камней? (укр.)
31 января 2022 — Юрий Панченко, Европейская правда