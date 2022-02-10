Как Путин использует нацменьшинства для гибридных атак против Украины

На протяжении всего XX века этнический вопрос был не только одним из решающих в международной и внутренней политике Европы и мира, но и причиной регулярных конфликтов и даже войн.

О том, как этот вопрос использует в своих интересах Россия, читайте в статье директора Института Центральноевропейской стратегии Дмитрия Тужанского Столкнуть лбами: как Россия "милитаризирует" этнический вопрос в Украине и Центральной Европе.

Чтобы оправдать нарушение всех возможных международных норм и обязательств, Москва использовала восемь лет назад именно этнический фактор – "защита русских и русскоговорящих" от эфемерной угрозы со стороны "украинских фашистов и нацистов".

При всей абсурдности и искусственности аргументов, российская пропаганда, к сожалению, довольно эффективно апеллирует к "этническим травмам" прошлого, пытаясь спровоцировать цепную реакцию, оправдать и легитимизировать собственные агрессивные действия в Украине (нынешние и будущие), посеять хаос.

Одновременно с военными действиями на востоке и юге Украины последние восемь лет Кремль проводит гибридные спецоперации на западных границах Украины и в Европе в целом.

Цель – не только разбередить старые исторические раны, а, столкнув соседей лбами, подорвать европейское и евроатлантическое единство. В случае с Украиной – поссорить ее с западными соседями, а затем затормозить движение Киева на запад, чтобы оставить нас в своей сфере влияния.

Не стоит удивляться, что именно украинско-венгерским и украинско-польским отношениям уделяют такое большое внимание российские медиа.

Пример №1 – "польский". Во время последней кибератаки на сайты государственных органов Украины в середине января хакеры пытались замаскироваться под поляков.

Пример №2 – "венгерский". В середине осени 2021 года, когда Россия только начинала стягивать свои войска к украинской границе, в сеть были вброшены "новости" о возможном военном столкновении между… Украиной и Венгрией.

С одной стороны, эти информационные кампании выглядят банальными, маргинальными и абсурдными. С другой – они охватывают большую аудиторию, которой навязывается "милитарная" повестка дня, какой бы нелепой и невероятной она ни казалась. А это ведет к изменению поведения и формированию соответствующего общественного мнения.

Но несправедливо было бы списывать все исключительно на исторические травмы и российскую дезинформацию. Дело в том, что очень часто нероссийские политики спекулируют этническим вопросом и безответственно разыгрывают эту карту в своих внутриполитических целях, одновременно подыгрывая российскому влиянию, увеличивая его разрушительный вес и влияние.

Подробнее - в материале Дмитрия Тужанского Столкнуть лбами: как Россия "милитаризирует" этнический вопрос в Украине и Центральной Европе.