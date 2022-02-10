Глава МИД Венгрии: мы не согласимся размещать дополнительные силы НАТО

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не хочет размещать на территории страны дополнительные силы НАТО, поскольку не видит в этом нужды.

Как сообщает Euronews, об этом он сказал в телеэфире, пишет "Европейская правда".

"Мы на это не соглашались и не согласимся, потому что на территории Венгрии уже есть силы НАТО - это ее армия, вооруженные силы Венгрии, которые должным образом подготовлены, чтобы гарантировать безопасность страны. Поэтому нет необходимости размещать на территории Венгрии дополнительные силы", - сказал Сийярто.

Он отметил, что усматривает серьезные угрозы для стран Центральной Европы в случае эскалации напряжения.

"Нужно сделать все, чтобы избежать худшего сценария. Нам нужно вкладываться в дипломатию, в диалог. И мы призываем РФ и наших западных союзников – большие, сильные страны – не терять надежду на мирное урегулирование", – добавил он.

Такую же позицию ранее озвучил и министр обороны Венгрии, отметив, что важно "не создавать ситуацию, когда люди озабочены демонстрацией сил".

1 февраля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время визита в Москву заявил, что считает возможным заключение договора между Россией и НАТО, который бы обеспечил безопасность в регионе. Впрочем, главной целью поездки Орбана был газовый вопрос.

Перед визитом и после него премьер провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Венгерская оппозиция ранее призвала Виктора Орбана отменить встречу, заявляя, что в текущей ситуации она вредна и противоречит национальным интересам Венгрии.

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