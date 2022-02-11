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Генсек НАТО в Румынии поднимет вопрос морской блокады РФ

Пятница, 11 февраля 2022, 13:48

По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время визита в Румынию поднимет вопрос блокады РФ в Черном и Азовском морях ради "учений".

Об этом, как сообщает "Европейская правда", Кулеба сказал в видеообращении в Facebook.

"Сегодня генсек НАТО находится в Румынии, и по нашей инициативе этот вопрос, блокирование Черного и Азовского морей, будет предметом переговоров. Поэтому мы будем находиться на связи и с НАТО, и с Румынией по этому поводу", - сказал Кулеба.

Он отметил, что в связи с блокировкой Россией Азовского и Черного морей Украина накануне сообщила об этом генеральному секретарю ООН, Европейскому Союзу и руководству дружественных государств, а также приступила к двусторонним консультациям с черноморскими странами с целью выработки совместных действий.

"Черное море и его безопасность касаются каждого из нас. Здесь ответа одной Украины недостаточно, и мы подключили партнеров, чтобы подготовить ответные скоординированные действия", - заметил министр.

Он добавил, что по новой информации РФ сменила координаты учений.

"Ситуация динамичная, мы внимательно за всем следим и находимся в постоянных консультациях с партнерами по сдерживанию этих действий России", - сказал Кулеба.

В четверг украинское министерство иностранных дел осудило решение России блокировать часть акватории Черного и Азовского морей и Керченского пролива под предлогом проведения военных учений.

Министр обороны Украины Алексей Резников призвал партнеров Украины дать сильный ответ на действия России, перекрывшей значительные части районов Черного и Азовского морей ради своих военных учений.

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Российский кризис Украина-НАТО Кулеба МИД

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