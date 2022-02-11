США, Канада и ЕС подтвердили планы жестких санкций в случае вторжения РФ в Украину

Лидеры США, Франции, Канады и Германии подтвердили планы ввести жесткие санкции против России в случае новой агрессии против Украины.

Об этом по итогам видеоконференции лидеров заявил официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт.

"Союзники полны решимости совместно ввести быстрые и жестки санкции против России в случае дальнейших нарушений территориальной целостности и суверенитета Украины. Все дипломатические усилия направлены на то, чтобы убедить Москву пойти на деэскалацию. Важно предотвратить войну в Европе", - написал он в Twitter.

В видеоконференции также принимали участие лидера ЕС и НАТО. В заявлении президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен говорится, что участники обсудил кризис, вызванный агрессивным поведением России по отношению к Украине, и текущие активные усилия по обеспечению единого и эффективного ответа.

"Лидеры оценили значительный дипломатический контакт с Россией, чтобы убедить ее пойти на деэскалацию кризиса и выбрать путь диалога. Лидеры приняли к сведению их продолжающееся детальное сотрудничество в завершении масштабных санкций против России", - говорится в заявлении.

Фон дер Ляйен подтвердила тот факт, что рассматриваются все варианты и что санкции коснутся финансового и энергетического секторов, а также экспорта высокотехнологичной продукции.

Напомним, президент США Джо Байден призвал американцев немедленно покинуть Украину, поскольку ситуация может быстро "перейти к безумию".

The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников в среду сообщила, что Белый дом одобрил план размещения войск в Польше для помощи в эвакуации американцев из Украины.

По данным издания, часть военнослужащих 82-го воздушно-десантного корпуса приступит к созданию блокпостов и других объектов на границе Польши с Украиной, чтобы начать подготовку к обслуживанию американцев.

Военные будут оказывать материально-техническую поддержку, чтобы помочь координировать эвакуацию, а не летать на самолетах непосредственно в Украину, чтобы вывезти американских граждан.