США согласовали план помощи в эвакуации американцам в Украине на случай вторжения РФ - WSJ

По информации американского Wall Street Journal, США согласовали план помощи своим гражданам в Украине с эвакуацией на случай масштабной войны.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в материале издания от 9 февраля.

По их информации, Белый дом утвердил предложенный Пентагоном план о том, что американские военные в Польше будут помогать согражданам, которые будут срочно выезжать из Украины в случае российского вторжения. Такую задачу возлагают на военнослужащих 82-го воздушно-десантного корпуса, которых недавно начали перебрасывать в Польшу.

В случае такого сценария предполагается, что они не будут вывозить американцев непосредственно из Украины. Гражданам США нужно будет добраться в Польшу самостоятельно, но уже за польской границей для них будут подготовлены пункты приема и им будут помогать с последующей эвакуацией.

По оценкам собеседников, в Украине сейчас находятся около 30 тысяч граждан США.

На планы эвакуации в контексте нынешней российской угрозы влияет свежая память о том, как хаотично происходила эвакуация из Кабула в конце августа 2021 года и насколько неготовыми оказались западные союзники к стремительному развитию событий. Часть военных, участвовавших в эвакуации из Афганистана, сейчас участвуют в подготовке потенциальной эвакуации из Украины.

"Это было очень хаотическое отступление. Мы не хотим такого же теперь в Украине", - сказал один из собеседников.

Другие собеседники отметили, что подготовка плана по Украине – просто мера предосторожности, а ситуация в Афганистане все же существенно отличалась и там были иные вызовы, чем могут возникнуть в случае Украины.

В частности, отметили они, украинские власти и армия вряд ли "упадут" за считанные дни так, как это произошло в Афганистане, и сопротивление будет продолжаться длительное время.

Представительница Белого дома Джен Псаки на брифинге также подчеркнула, что "очень важно различать эти две страны" и что это "совсем другая ситуация".

В Госдепе не стали комментировать информацию о подготовленом плане, но напомнили, что опубликовали рекомендации для американцев в Украине выезжать домой.

Собеседники издания отметили, что в случае Украины эвакуация американцев до того, как Россия предприняла какие-то действия, было бы сигналом Путину, что в Вашингтоне считают вторжение неизбежным и это может подорвать дипломатические усилия для предотвращения войны. В то же время есть опасения, что если РФ все же решится на вторжение, американцы застрянут в стране.

Напомним, 24 января Госдеп США обнародовал заявление о приказе эвакуироваться из Украины родственникам своих дипломатов и о разрешении на выезд части своих действующих сотрудников.

Подобные шаги анонсировали также Британия, Австралия и Германия, но ряд стран ЕС заявили, что не намерены последовать примеру США и Британии.

Вдобавок, 26 января США призвали американцев в Украине рассмотреть вопрос о немедленном выезде домой из-за непредсказуемости ситуации, и повторили этот призыв и после пресс-конференции президента Украины Владимира Зеленского, на которой он призывал "не нагнетать панику" и назвал ошибкой эвакуацию части сотрудников посольств.

В Министерстве иностранных дел Украины назвали преждевременным решение Госдепа США вывозить из Киева семьи сотрудников и отметили, что в ситуации безопасности фактически не произошло изменений.

Подробнее объяснения относительно решений отдельных государств о частичной эвакуации смотрите на Youtube-канали "Европейской правды": Почему "эвакуируют посольства" из Киева?