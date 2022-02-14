В МИД объяснили, почему не считают письмо РФ в ОБСЕ ответом на свой запрос относительно войск

Украина не считает ответом на свой запрос по поводу механизма снижения рисков письмо, которое Россия направила в ОБСЕ после дедлайна - по формальным признакам и из-за отсутствия в нем ответа по существу.

Как сообщает "Европейская правда", об этом на брифинге сообщил спикер МИД Олег Николенко.

Напомним, вечером 13 февраля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не получила ответа и потому созывает встречу ОБСЕ.

Впоследствии появилась информация, что Россия якобы направила ответ.

Олег Николенко подтвердил, что Украина не получила ответа в течение предусмотренных Венским документом 48 часов, и отметил, что письмо России, которое она распространила в ОБСЕ через несколько часов после окончания предусмотренного срока, нельзя считать ответом.

"Во-первых, оно не содержит ни одной запрашиваемой украинской стороной информации. В то же время в нем РФ пыталась предъявить безосновательные обвинения в адрес Украины. Во-вторых, Россия обозначила это сообщение как не имеющее отношения к процедуре Венского документа… Именно поэтому Дмитрий Кулеба решил направить официальный запрос о применении следующего элемента механизма – проведения отдельной встречи ОБСЕ для обсуждения усиления и перемещения войск РФ", – пояснил спикер.

По его словам, встреча должна состояться в течение 48 часов с момента запроса, вероятно – во вторник 15 февраля.

Олег Николенко добавил, что 14 февраля по инициативе Литвы и поддержке Латвии и Эстонии в ОБСЕ состоятся консультации в рамках Венского документа по ситуации в Беларуси – через российско-белорусские учения.

"Украина представит свое видение угроз от этих учений и деятельности России на территории Беларуси. Одновременный созыв Украиной заседания по России и партнерам - по Беларуси является частью инициированной Украиной стратегии дипломатического сдерживания РФ", - отметил он.

Напомним, Украина активировала механизм уменьшения рисков в пятницу 11 февраля, РФ должна была дать ответ в течение 48 часов.

9 февраля механизм снижения рисков Венского документа ОБСЕ активировали страны Балтии, обратившись в Беларусь из-за ее масштабных совместных с РФ военных учений.

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