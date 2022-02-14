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Лидеры ЕС рассматривают возможность проведения саммита по Украине на этой неделе - СМИ

Понедельник, 14 февраля 2022, 19:37

Лидеры стран Европейского союза на этой неделе могут провести внеплановую встречу для обсуждения ситуации вокруг Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Financial Times со ссылкой на чиновников в Брюсселе.

По данным издания, ожидается, что президент Европейского совета Шарль Мишель рассмотрит вариант проведения такого саммита в кулуарах саммита ЕС-Африка, запланированного на 17-18 февраля.

Окончательное решение может быть принято после встречи канцлера Германии Олафа Шольца с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве 15 февраля.

Как известно, страны ЕС обсуждают скоординированный с США пакет санкций в отношении России на случай ее вторжения в Украину.

Напомним, Шольц в Киеве заявил, что во время визита в Москву предупредит Кремль о последствиях военной агрессии в Украину.

Напомним, министры финансов стран "Группы семи" предупредили, что готовы создать коллективными санкциями масштабные и немедленные последствия для российской экономики в случае дальнейшей военной агрессии против Украины.

Президент Зеленский заявил, что Украина получает "разную информацию" относительно рисков текущей ситуации и считает необходимым быть готовым к плохим сценариям "в любой день".

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