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Главы МИД Евросоюза обсудят наращивание России – на встречу приглашен Кулеба

Вторник, 15 февраля 2022, 14:34

Министры иностранных дел ЕС 21 февраля обсудят ситуацию с безопасностью в Европе – на завтрак с с министрами приглашен глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Об этом сообщили в пресс-службе Совета ЕС, пишет "Европейская правда".

Министры обсудят последние события вокруг наращивания Россией военных сил вокруг Украины и проведут дискуссию по ситуации с безопасностью в Европе.

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За завтраком министры иностранных дел ЕС проведут неформальную беседу с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

24 января 2022 года Совет ЕС утвердил выводы в связи с российским кризисом, в которых отмечается, что попытки России воссоздать разделительные линии на европейском континенте подрывают основные принципы и принципы, на которых строится европейская безопасность.

Министры также подтвердили полную и твердую поддержку Украины.

Как сообщалось, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что в случае вторжения РФ в Украину газопровод "Северный поток-2" не будет запущен в работу.

Боррель также выразил уверенность в единодушной поддержке новых санкций против России всеми 27 государствами-членами.

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Российский кризис Кулеба МИД

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