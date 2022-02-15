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В США считают решение Госдумы о признании ОРДЛО нарушением Минских соглашений

Вторник, 15 февраля 2022, 15:46

Посольство США в Украине заявило, что решение Госдумы РФ о признании Россией независимости оккупированных районов Донецкой и Луганской областей является явным нарушением Минских соглашений и очередной одиозной попыткой нарушить суверенитет Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Голосование в Думе по поводу "ЛНР/ДНР" сегодня является очередной одиозной попыткой нарушить суверенитет Украины и явным нарушением Минских соглашений, которые обязывают подписантов реинтегрировать эти регионы. Мы – вместе с Украиной", - отметило посольство США в Twitter.

МИД: признание Россией "ЛДНР" будет означать ее сознательный выход из Минских соглашений

МИД Украины заявил, что признание Россией независимости оккупированных районов Донецкой и Луганской областей будет осознанным ее выходом из Минских договоренностей.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что признание Россией "независимости" оккупированных районов ОРДЛО подорвет усилия по поиску политического разрешения конфликта на Донбассе.

Государственная дума России 15 февраля проголосовала за то, чтобы направить обращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой признать "независимыми" оккупированные районы Украины – ОРДЛО.

Депутаты РФ считают, что признание "республик" создаст основания для обеспечения гарантий безопасности и защиты их жителей от внешних угроз.

В СМИ, в том числе зарубежных, звучат сообщения, что Россия пытается создать причины и оправдания для ввода своих войск на территорию Украины.

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Российский кризис Донбасс и ОРДЛО США Российский кризис

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