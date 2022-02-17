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В Риме полиция провела рейд против мафии, задержали 65 подозреваемых

Четверг, 17 февраля 2022, 12:54

Карабинеры Рима провели рейд в Риме против лиц, подозреваемых в причастности к мафиозному клану "Ндрангета".

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает ANSA.

Сообщают о 65 задержанных, обыски и изъятия доказательств продолжаются.

"Ндрангету" называют мощнейшей мафиозной группировкой не только в Италии, но и в мире. Клан постепенно оказал влияние после того, как другой крупный судебный процесс в 80-х годах нанес удар по сицилийскому клану Cosa Nostra.

В ноябре суд вынес первые приговоры в самом большом за последние 30 лет судебном процессе против мафии, 70 из них – обвинительные. Шесть из осужденных получили максимальные сроки, о которых просили прокуроры – 20 лет лишения свободы. Всего перед судом предстали 355 членов клана "Ндрангета".

Прокуроры считают, что клан контролирует большую часть контрабанды кокаина в Европу, а частью организации могут быть около 150 семей и около 6000 подельников только в Калабрии.

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