Лондон упростил визовые правила для ближайших родственников выезжающих из Украины британцев
Великобритания временно смягчает визовые правила для выезжающих из Украины родственников британских граждан, поскольку правительство продолжает призывать их покинуть страну из-за опасений российского вторжения.
Об этом пишет Politico, сообщает "Европейская правда".
Ближайшие родственники граждан Британии, подающие заявление на получение визы через семейный миграционный путь Британии, освобождаются от сбора за заявку, и им не нужно соответствовать требованиям схемы минимального дохода и владения английским языком.
Смягчение правил распространяется на супругов, гражданских или холостых партнеров, а также детей в возрасте до 18 лет, родители которых не являются британцами.
Решение, официально подтвержденное в четверг, было принято министром внутренних дел Прити Патель в конце прошлой недели после того, как Министерство иностранных дел Британии рекомендовало не ездить в Украину и призвало своих граждан покинуть страну как можно скорее из-за опасений нового российского вторжения.
Министерство внутренних дел также дает приоритет заявлениям на получение паспортов, поданных гражданами Британии в Украине, а чиновники связываются с людьми, имеющими право на получение виз, чтобы ускорить их рассмотрение.
По оценкам, в Украине проживают до 5000 граждан Британии, многие из которых имеют бизнес или семьи, и, скорее всего, откладывают решение об отъезде на последний момент.
Посол Британии Мелинда Симмонс остается в Киеве с небольшой командой дипломатов, хотя некоторые функции посольства в качестве меры предосторожности переданы во Львов.
Напомним, президент США Джо Байден заявил, что существует очень высокий риск вторжения в течение нескольких дней, а британский премьер Борис Джонсон отметил, что ситуация на границе с Украиной продолжает оставаться очень мрачной после обстрела детского сада в Луганской области.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс обеспокоен возможными попытками России создать повод для вооруженного нападения на Украину.
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