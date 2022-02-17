Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Лондон упростил визовые правила для ближайших родственников выезжающих из Украины британцев

Четверг, 17 февраля 2022, 20:27

Великобритания временно смягчает визовые правила для выезжающих из Украины родственников британских граждан, поскольку правительство продолжает призывать их покинуть страну из-за опасений российского вторжения.

Об этом пишет Politico, сообщает "Европейская правда".

Ближайшие родственники граждан Британии, подающие заявление на получение визы через семейный миграционный путь Британии, освобождаются от сбора за заявку, и им не нужно соответствовать требованиям схемы минимального дохода и владения английским языком.

Смягчение правил распространяется на супругов, гражданских или холостых партнеров, а также детей в возрасте до 18 лет, родители которых не являются британцами.

Решение, официально подтвержденное в четверг, было принято министром внутренних дел Прити Патель в конце прошлой недели после того, как Министерство иностранных дел Британии рекомендовало не ездить в Украину и призвало своих граждан покинуть страну как можно скорее из-за опасений нового российского вторжения.

Министерство внутренних дел также дает приоритет заявлениям на получение паспортов, поданных гражданами Британии в Украине, а чиновники связываются с людьми, имеющими право на получение виз, чтобы ускорить их рассмотрение.

По оценкам, в Украине проживают до 5000 граждан Британии, многие из которых имеют бизнес или семьи, и, скорее всего, откладывают решение об отъезде на последний момент.

Посол Британии Мелинда Симмонс остается в Киеве с небольшой командой дипломатов, хотя некоторые функции посольства в качестве меры предосторожности переданы во Львов.

Напомним, президент США Джо Байден заявил, что существует очень высокий риск вторжения в течение нескольких дней, а британский премьер Борис Джонсон отметил, что ситуация на границе с Украиной продолжает оставаться очень мрачной после обстрела детского сада в Луганской области.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс обеспокоен возможными попытками России создать повод для вооруженного нападения на Украину.

Подписывайтесь на Telegram-канал "Европа тут" с самым интересным от ЕвроПравды

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Великобритания Российский кризис

Статьи

Успех на 75%: как Украина и Польша решают транзитный конфликт, мешающий экспорту в ЕС

Жесткая позиция Киева дала результаты. Впрочем, в вопросе увеличения польских разрешений на транзитные перевозки достигнут только временный компромисс.
17 февраля 2022 — Юрий Панченко, Европейская правда

Группа по подрыву Устава ООН: как Россия и ее друзья планируют "защищать" организацию

Подача российской делегацией документа об отказе от использования силы или угроз силой происходило почти одновременно с началом оккупации Крыма (укр.)
17 февраля 2022 — Сергей Кислица, постоянный представитель Украины при ООН

Как украинцы относятся к своим западным соседям: стереотипы и стремления

Как ни парадоксально, но на своем пути в ЕС Киев в последние годы постоянно сталкивается с помехами в отношениях со своими западными соседями (укр.)
17 февраля 2022 — Дмитрий Тужанский , Институт Центральноевропейской стратегии