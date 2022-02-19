ЕС введет санкции против Беларуси в случае ее участия в нападении на Украину - СМИ

Европейский союз введет против Минска новые санкции, если Беларусь примет участие в нападении России на Украину.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет DW со ссылкой на высокопоставленный источник в структурах Евросоюза.

По словам чиновника, ЕС сейчас работает над новыми санкциями в отношении Беларуси, включая экономические ограничительные меры.

"Да, мы рассматриваем санкции против Беларуси, если она будет участвовать в атаке против Украины", - заявил высокопоставленный чиновник.

Он уточнил, что на заседании Совета ЕС по иностранным делам 21 февраля решение о новых санкциях против режима Александра Лукашенко не ожидается.

Собеседник напомнил, что в 2020 году Евросоюз ввел санкции против Лукашенко за сфальсифицированные выборы президента и внутренние репрессии. В 2021 году ЕС ввел санкции также за принудительную посадку самолета Ryanair и использование мигрантов для давления на Европу.

"Теперь мы на третьей главе этой эпопеи. А именно что Лукашенко предоставляет России территорию своей страны, которой он нелегитимно правит, для потенциальной агрессии против Украины", - добавил источник.

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