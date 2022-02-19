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Глава МИД Британии ответила Зеленскому о санкциях: готовы наказать российских олигархов

Суббота, 19 февраля 2022, 18:13

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заверила, что в случае вторжения Россия получит пакет жестких экономических санкций.

Об этом она заявила во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, пишет "Европейская правда".

Трасс отвечала на вопрос относительно заявления президента Украины Владимира Зеленского, который сказал, что санкции нужны до вторжения, а не "после бомбардировки".

"Я слышала, что президент Зеленский говорил о санкциях. Мы решительно настроены создать большую цену для России в случае вторжения, включая жесткие санкции. Мы остановим для олигархов возможность международного движения их средств, мы остановим их путешествия, мы усложним доступ российских компаний к финансовым рынкам ", - сказала Трасс.

"Мы уже подготовили санкционный пакет, мы уже оказываем оборонную поддержку Украине", – добавила министр.

Ранее президент Еврокомиссии заявила, что Запад ограничит доступ РФ к финансовым рынкам в случае вторжения.

Вице-президент США Камила Гаррис также подтвердила, что Соединенные Штаты вместе с союзниками введут беспрецедентные экономические санкции против России в случае вторжения в Украину.

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Мюнхенская конференция Российский кризис Великобритания

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