В Германии зафиксировали рекордные более 200 тысяч случаев коронавируса

В Германии зафиксировали новый рекорд распространения случаев коронавируса за сутки – 208 498.

Таковы результаты Института Роберта Коха (RKI), сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

Это на 44 498 случаев больше, чем в среду неделю назад, когда было зарегистрировано 164 тысяч новых случаев заражения. Общенациональный уровень заболеваемости за 7 дней также вырос до нового рекорда – 1227,5 по сравнению с 1206,2 накануне.

Еще 196 человек скончались от вируса. Это увеличивает количество зарегистрированных смертей в стране до 118 170 с начала пандемии.

Всего в Германии в настоящее время зарегистрировано более десяти миллионов зарегистрированных случаев коронавируса. Однако количество незарегистрированных случаев считается значительно большим.

В Минздраве ожидают пик волны "Омикрона" в середине февраля с, вероятно, не менее 400 тысяч новых случаев заражения в день.

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