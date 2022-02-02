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"Мы поддерживаем украинский народ": Джонсон записал видео по итогам визита в Киев

Среда, 2 февраля 2022, 17:19

Офис британского премьер-министра Бориса Джонсона после его визита в Киев опубликовал видео в поддержку Украины.

Об этом пишет "Европейская правда".

На кадрах можно увидеть моменты визита Джонсона в украинскую столицу, его переговоры с президентом Владимиром Зеленским и посещение Софийского собора после встречи.

"Очень важно для мира, для Украины и для России в первую очередь, чтобы не произошло нового вторжения, чтобы президент Путин не сделал этот катастрофический просчет", - говорит Джонсон на улицах Киева.

Он напомнил, что Британии оказывает экономическую поддержку Украине, снабжает оборонным вооружением, а также вместе с союзниками работает над новыми санкциями.

Напомним, Джонсон в Киеве заявил, что Лондон и другие страны активируют санкции и другие меры против РФ в тот же миг, как нога российского солдата решится пересечь украинскую границу.

Он также сказал, что потенциальное вторжение России в Украину стало бы поражением российского президента Владимира Путина.

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Великобритания

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