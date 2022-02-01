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Британия активирует санкции, как только нога солдата РФ пересечет украинскую границу

Вторник, 1 февраля 2022, 19:45

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Лондон и другие страны активируют санкции и другие меры против РФ в тот же миг, как нога российского солдата решится пересечь украинскую границу.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он заявил на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

"Мы вместе с другими государствами готовим пакет санкций и других мер, которые будут активированы в ту же минуту, как нога российского солдата решится пересечь украинскую границу и ступить на украинскую территорию" - заявил Джонсон.

"Мы все это делаем не для того, чтобы проявить враждебность к России, а чтобы продемонстрировать свою приверженность защите свободы, демократии и суверенитета Украины перед лицом агрессии", - добавил он.

Он также подчеркнул, что народ Украины имеет исключительное право самому выбирать, как править в собственном государстве и к какой организации присоединяться.

"Сейчас очень важно, чтобы РФ шагнула назад и вернулась в дипломатию" - сказал Джонсон.

Напомним, министр иностранных дел Британии Лиз Трасс в понедельник внесла в парламент новый законопроект, который ужесточит и расширит режим санкций Британии в ответ на агрессию России против Украины.

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Великобритания санкции

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