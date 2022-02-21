Совет ЕС утвердил макрофин для Украины в размере 1,2 млрд евро

Европейский Союз предоставит срочную макрофинансовую помощь в размере 1,2 миллиарда евро в виде ссуд для поддержания стабильности в Украине.

Соответствующее решение утвердил Совет ЕС в понедельник, пишет "Европейская правда".

В ЕС отметили, что ускорили эту экономическую помощь Украине, поскольку нынешняя геополитическая напряженность пагубно влияет на экономическую и финансовую стабильность Украины.

Постоянные угрозы безопасности уже вызвали значительный отток капитала. Украина теряет доступ к международным рынкам капитала из-за усиления геополитической неопределенности и ее влияния на экономическую ситуацию.

"ЕС действовал быстро и решительно, чтобы помочь Украине. В течение 21 дня мы завершили необходимую работу, а это значит, что макрофинансовая помощь в размере 1,2 миллиарда евро теперь может быть предоставлена ​​Украине", - говорится в заявлении.

Эта экстренная макрофинансовая помощь будет длиться 12 месяцев и будет состоять из двух выплат.

Выдача первого транша, при условии политической предпосылки и удовлетворительного выполнения программы МВФ, состоится быстро после одобрения этого предложения, после вступления в силу Меморандума о взаимопонимании по конкретным мерам структурной политики, который будет согласован между Европейской комиссией от имени ЕС и Украиной.

Выдача второго транша будет связана с непрерывным удовлетворительным исполнением как программы МВФ, так и мер политики, согласованных в Меморандуме о взаимопонимании.

Меморандум о взаимопонимании, лежащий в основе этой операции, вероятно, будет сосредоточен на ограниченном количестве совершенных краткосрочных политических действий в наиболее неотложных приоритетных сферах, таких как усиление экономической устойчивости и стабильности, управления и верховенства права и энергетики.

Ранее министр финансов Сергей Марченко заявил, что Украина ожидает получения первого транша макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро в конце марта-начале апреля.

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