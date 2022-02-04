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Кулеба прокомментировал данные о подготовке РФ фейкового видео как повода для нападения

Пятница, 4 февраля 2022, 11:00

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что не удивлен информацией о возможной подготовке Россией видеофейка как повода для нападения на Украину, и что раскрытие таких планов помогает предотвратить такие сценарии.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал на брифинге в ответ на вопросы журналистов.

Дмитрий Кулеба отметил, что американская сторона передала Украине эти данные, прежде чем информация попала в СМИ.

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"В целом то, что было обнародовано, нас не удивляет - мы с 2014 года видели много коварных действий Российской Федерации, мы видели, что они ни перед чем не останавливаются, когда пытаются что-то подделать и обвинить в чем-то Украину... В этой ситуации очень важно, что любые намерения России выводятся на свет, и, соответственно, нам удается их срывать. Мы продолжим сотрудничество с США по разведывательной, по дипломатической линии, чтобы разоблачать намерения РФ", - отметил глава МИД.

Напомним, ранее издание Axios со ссылкой на неназванный источник в администрации Байдена сообщил, что Штаты получили информацию о том, что Россия рассматривает как повод для нападения на Украину распространение фейкового видео с изображением якобы кровавой атаки украинских вооруженных сил.

Соединенные Штаты начали переброску дополнительных войск в Восточную Европу на фоне эскалации напряженности из-за сосредоточения российских войск вблизи украинских границ.

В России назвали это "дестабилизирующим шагом" и подтверждением того, что ее требования о так называемых "гарантиях безопасности" не безосновательны.

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Кулеба США Россия

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