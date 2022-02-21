Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Украина официально обратилась за консультациями по Будапештскому меморандуму

Понедельник, 21 февраля 2022, 17:37

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что направил государствам-членам Совета безопасности ООН запрос на основе меморандума Будапештского с требованием немедленно провести консультации.

Об этом Кулеба сообщил в Twitter, пишет "Европейская правда".

"По поручению президента Украины Владимира Зеленского направил официальный запрос на основе ст. 6 Будапештского меморандума к государствам-членам СБ ООН с требованием немедленно провести консультации по безотлагательным действиям по снижению напряженности и практическим шагам обеспечения безопасности Украины", - сообщил Кулеба.

Во время выступления на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности президент Владимир Зеленский заявил, что в последний раз инициирует проведение консультаций в рамках Будапештского меморандума, и если они снова не состоятся или по их результатам не будет конкретных решений по обеспечению безопасности Украины, то она будет иметь полное право считать, что Будапештский меморандум не работает и все пакетные решения 1994 года были поставлены под сомнение.

Дмитрий Кулеба пояснил, что Украина обратится в Будапештский меморандум, поскольку требует конкретных решений по обеспечению своей безопасности.

Читайте полную речь президента: Мы в последний раз обращаемся к Будапештскому меморандуму – речь Владимира Зеленского в Мюнхене

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Российский кризис МИД ООН

Статьи

Зеленский в Мюнхене: что услышал Запад в выступлении украинского президента

Тезис Владимира Зеленского о новой архитектуре европейской безопасности работает на интересы РФ и откровенно опасен для Украины (укр.)
21 февраля 2022 — Дмитрий Шульга, Международный фонд "Відродження"

Трюдо под давлением: что заставило Канаду разблокировать поставки оружия в Украину

Давление общества и оппозиции заставило правительство Канады разблокировать предоставление оружия Украине. Станет ли первый пакет такой помощи и последним? (укр.)
21 февраля 2022 — Дмитрий Шеренговский, для Европейской правды

Мюнхенская не измена: как Путин объединил мир вокруг Украины и какие шаги готовит Запад

Во время телефонного разговора с лидерами нескольких государств Байден убеждал тех, что Путин, с которым он общался по телефону, потерял ощущение реальности...
20 февраля 2022 — Сергей Сидоренко, Европейская правда, из Мюнхена