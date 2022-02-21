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РФ грубо нарушила Минские соглашения и международное право - Шарль Мишель

Понедельник, 21 февраля 2022, 21:52

Глава Европейского совета Шарль Мишель назвал решение Владимира Путина признать ОРДЛО "грубым нарушением международного права и минских соглашений".

Как сообщает Европейская правда, об этом Шарль Мишель написал на своей странице в Twitter.

"Признание двух сепаратистских территорий в Украине является грубым нарушением международного права, территориальной целостности Украины и Минских соглашений. ЕС и его партнеры отреагируют на единство, твердость и решительность",- пишет он.

Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании ОРДЛО. На подписании присутствовали руководители фейковых образований Пушилин и Пасечник.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил в понедельник, если Россия признает две "республики" ОРДЛО, то он активирует санкционную процедуру ЕС.

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Также на эту тему статья "Разорвать отношения с Россией: каким должен быть ответ на решение Кремля".

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Российский кризис Донбасс и ОРДЛО Путин

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